Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 dicembre 2019)DEL 28 DICEMBREORE 18.20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO SULL’A1NAPOLI CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE, AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO PRESTARE ATTENZIONE A CAUSA DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI, RIMANGONO CHIUSE ALCUNE STRADE DELLA: LA SP4 SETTEVENE PALO CHIUSA ALL’ALTEZZA DI CERVETERI TRA VIA SAN PAOLO E VIA DOGANALE NELLE DUE DIREZIONI ANDIAMO SU VIA APPIA, CHIUSA TRA I KM 73+300 E IL KM 87+800. SIAMO TRA BORGO FAITI E PONTINIA.PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO ANCHE LA SP125 AUSENTE E’ CHIUSA PER FRANA E SMOTTAMENTO TRA IL KM 18+200 E IL KM 20+750, SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE MENTRE NEL FRUSINATE ANCORA CHIUSA LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2019 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2019 ore 18:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #28-12-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2019 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -