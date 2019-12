Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2019 ore 17 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 dicembre 2019)DEL 28 DICEMBREORE 17.20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAINIZIAMO CON IL RACCORDO,IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONESUD TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE SULL’A1NAPOLI CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE,AL MOMENTO SI CIRCOLA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO A CAUSA DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI, RIMANGONO CHIUSE ALCUNE STRADE DELLA: LA SP4 SETTEVENE PALO CHIUSA ALL’ALTEZZA DI CERVETERI TRA VIA SAN PAOLO E VIA DOGANALE NELLE DUE DIREZIONI ANDIAMO SU VIA APPIA, CHIUSA TRA I KM 73+300 E IL KM 87+800. SIAMO TRA BORGO FAITI E PONTINIA.PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO ANCHE LA SP125 AUSENTE E’ CHIUSA PER FRANA E SMOTTAMENTO TRA IL KM 18+200 E IL KM 20+750, SIAMO NEL COMUNE ...

