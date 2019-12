Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2019 ore 16 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 dicembre 2019)DEL 28 DICEMBREORE 16.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLAAPRIAMO CON LA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICNO DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DELLA SCAFA E VIA TRINCEA DELLE FRASCHE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRAFFICO RALLENTATO NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE CONTINUANO LE CHIUSSURE ALLA CIRCONE VEICOLRE SULLA STRADA STATALE 7 APPIA TRA IL KM 73+300 ED IL KM 87+000, SULLA STRADA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA IL KM 19+000 ED IL KM 19+700 SULLA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE TRA L MK 20+750 ED IL KM 19+500 SULLA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 0+000 ED IL KM 0+700 E LA STRADA PROVINCIALE 4 SETTEVENE PALO TRA VIA SAN PAOLO E VIA DOGANALE, TALI STRADE SONO INTERDETTE A CAUSA DEI DISSESTI PROVOCATI DAL MALTEMPO ...

