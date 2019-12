Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2019 ore 12 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 dicembre 2019)DEL 28 DICEMBREORE 12.20 ALESSIO CONTI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLAAPRIAMO CON L’A1 FIRENZE, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SBINA E ORTE VERSO FIRENZE RESTIAMO IN ZONA A VITERBO INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA PER ENTRARE IN CITTà SIA DA NORD DALL’UMBRO LAZIALE CHE DA SUD DA VIA FLEMING CI SPOSTIAMO NELLA PROVINCIA DIDOVE TROVIAMO CODE SULLA BRACCIANESE TRA COLLE SABAZIA E OSTERIA NUOVA A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE SULLA TIBURTINA FORTI RALLENTANMENTI TRA SETTEVILLE E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI PIÙ A SUD CODE SULLA CASILINA TRA SANCESAREO E ZAGAROLO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA LA VIA DEI LAGHI E GENZANO DIVERSO VELLETRI PROSEGUENDO SULL’APPIA VERSO TERRACINA ANCORA CHIUSO IL TRATTO TRA BORGO FAITI E LA MIGLIARA 53 A CAUSA DELLE ALBERATURE CADUTE DURANTE IL ...

