Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 dicembre 2019)DEL 28 DICEMBREORE 09.20 ALESSIO CONTI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLAPRESTARE ATTENZIONE SULL’A24TERAMO TRA IL BIVIO DELLAPESCARA E L’AQUILA PER NEVISCHIO. ATTIVI MEZZI INVERNALI INCIDENTE SULLA BRETELLA SALARIA SUD CODE IN USCITA DALLA DIRAMAZIONENORD SULL’A12TARQUINIA CODE PER INCIDENTE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA VERSOSUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E LA TIBURTINA. ANCORA CHIUSAL’APPIA TRA BORGO FAITI E LA MIGLIARA 53 A CAUSA DELLE ALBERATURE CADUTE DURANTE IL MALTEMPO DEGLI SCORSI GIORNI PER IL TRASPORTO PUBBLICO ATTIVO NUOVO CALENDARIO PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE SULLA FERROVIACIVITA CASTELLANA VITERBO. IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT AIN CENTRO È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 SUL ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2019 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2019 ore 08:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #28-12-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2019 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -