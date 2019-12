Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2019 ore 08 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 dicembre 2019)DEL 28 DICEMBREORE 08.20 ALESSIO CONTI DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL SECONDO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAMATTINATA CARATTERIZZATA DAL VENTO FORTE NELLE ZONE MONTUOSE E TEMPERATURE BASSE SOPRATTUTTO AL CONFINE CON L’ABRUZZO SULL’A1NAPOLI NEBBIA A BANCHI TRA COLLEFERRO E CEPRANO CON VISIBILITA’ A 100 MT ATTENZIONE ANCHE SULL’A24TERAMO TRA IL BIVIO DELLAPESCARA E L’AQUILA PER NEVISCHIO. ATTIVI MEZZI INVERNALI INCIDENTE SULLA BRETELLA SALARIA SUD CODE IN USCITA DALLA DIRAMAZIONENORD SULLA A12TARQUINIA CODE PER INCIDENTE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA VERSOPER IL TRASPORTO PUBBLICO ATTIVO NUOVO CALENDARIO PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE SULLA FERROVIACIVITA CASTELLANA VITERBO. IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT AIN CENTRO È ATTIVA LA NAVETTA BUS MA10 SUL PERCORSO TERMINI- VIA ...

