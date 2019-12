Veronique Garella | chi era | com’è morta la barista di Chiavari

Leggi la notizia su viagginews

(Di sabato 28 dicembre 2019) Chi era e come è, ladi: l’ipotesi che l’abbia spinta sotto un treno in corsa la sua amica, per gelosia. Il decesso di, ladidi 29 annilo scorso settembre travolta da un treno sui binari a Cavi di Lavagna, è avvolto nel giallo. Per … L'articolo, chi era: com’èladiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

TommyMediagold : La morte di #VeroniqueGarella, la barista di #Chiavari, potrebbe essere un #delitto - AnnaRasetti : “Spinta da un'amica dopo lite per gelosia”, così sarebbe morta Veronique Garella - news_confusenet : Veronique Garella lanciata sotto al treno per gelosia? L’amica e il ragazzo conteso -