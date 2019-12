Verona | marito e moglie muoiono per la vigilia di Natale a poche ore di distanza

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Lavinia Greci A qualche ora dal decesso della compagna di una vita, anche lui se n'è andato. I figli: "Non siamo riusciti ad avvertirlo, ma lui deve aver avvertito subito l'assenza della mamma". Per la comunità erano un simbolo di amore indissolubile Sono stati insieme per quasi 60 anni e, sempre insieme, se ne sono andati aore di, da, nello stesso giorno: ladi. È accaduto tra Bonavigo e Roverchiara, in provincia di, a due coniugi che, come spesso accade, non hanno sopportato l'uno la morte dell'altra e sono morti insieme. Secondo quanto riportato da Il corriere della sera, prima è morta lei, 85 anni e gravemente malata da tempo, e poi è morto lui, che di anni ne aveva 87. Sessant'anni insieme I funerali sono stati celebrati lo stesso giorno, in un'unica funzione e i due corpi sono stati tumulati nella stessa tomba nel ...

