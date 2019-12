Vernazza | la moda dell’esonero | liberatorio e purificatore | che tanto piace ai tempi del

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sulla Gazzetta dello Sport, Sebastianoscrive dei nove esoneri di allenatori registrati finora in Serie A. E siamo solo a dicembre. “Unica scorciatoia praticabile in caso di crisi, l’esonero non passa mai di”. Tra tutti, spicca quello di Ancelotti, scrive “Nella lista nera spicca la testa coronata di Carlo Ancelotti: neppure tre Champions in bacheca garantiscono l’intoccabilità, anche se il riciclo è stato immediato e faraonico, con i 58 milioni garantiti dall’Everton. L’esonero è sempre piaciuto alle masse perché trasmette l’illusione della catarsi purificatrice edi più aidel populismo, anni in cui la gente si nutre di idoli da abbattere e gode degli insuccessi altrui, forse per compensare i propri”. Nessuno degli esoneri effettuati dai club finora ha prodotto risultati strabilianti, scrive “chi più chi meno galleggiano tutti ...

