Vanessa Incontrada lavora al mercato a Barcellona | Oggi qui ad aiutare papà

Leggi la notizia su blogo

(Di sabato 28 dicembre 2019) Una donna dalle mille risorse che non perde occasione per mostrarsi semplicemente per quella che è; una persona speciale.ha infatti sorpreso i fan registrando una Instagram Story nella quale si mostra su di un mercatino a, non in veste di turista per fare shopping ma nei panni di commessa a diretto contatto con il pubblico.La poliedrica attrice spagnola ha infatti voluto, come spiegato da lei stessa a chi la segue sempre online: "mi tocca, do una mano a. Se siete a, mi trovate qui" Proprio qualche giorno fa,, accompagnata dal compagno Rossano Laurini e dal figlio Isal è infatti partita alla volta della Catalogna per trascorrere queste settimane di festa in famiglia e in relax. Senza problema alcuno, quindi, decide di mostrarsi in tutta la sua bellezza e in tutta la sua normalità al fianco del...

HuffPostItalia : Vanessa Incontrada fa la commessa alla bancarella del papà tra le vie di Barcellona - Corriere : Vanessa Incontrada, vacanze in famiglia: lavora nella bancarella del padre a Barcellona - zazoomblog : Vanessa Incontrada a Barcellona lavora alla bancarella del padre - #Vanessa #Incontrada #Barcellona -