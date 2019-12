Vanessa Incontrada emoziona su Instagram | a Natale fa la commessa per il padre

Leggi la notizia su dilei

(Di sabato 28 dicembre 2019) Niente lusso, mete da sogno in giro per il mondo o party eccessivi:sta trascorrendo le sue vacanze natalizie in Spagna insieme alla sua famiglia. Con lei il sono volati a Barcellona il compagno Rossano Laurini, il figlio Isal e l’inseparabile barboncina Gina: giornate tranquille quelle della showgirl, che decide di passare il suo tempo libero insieme ai suoi cari. Superò laha sorpreso i suoi fan: nelle stories ha mostrato ai suoi followers di aver trascorso una giornata diversa, passata dietro la bancarella di pelletteria e accessori delFilippo, nella Gran Via, vero e proprio cuore pulsante della città catalana: Oggi mi tocca, do una mano a papà. Se siete a Barcellona, mi trovate qui! Filippo, romano di origine ma spagnolo di adozione, si è separato da tempo da Alicia Soler Noguera, famosa scrittrice in terra iberica, ...

