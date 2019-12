Vanessa Incontrada commessa alla bancarella del padre a Barcellona

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019)ha condiviso sui suoi canali social alcuni scatti e video di come sta trascorrendo le vacanze natalizie: la showgirl è volata ainsiemesua famiglia e non ha potuto fare a meno di andare a trovare e aiutare ilche lavora in unadella città.Nessun viaggio oltreoceano, hotel di lusso o celebri località montane.si è concessa delle vacanze in famiglia nella terra d’origine e ne ha approfittato per fare lainsieme al, artigiano delle pelli. “Oggi mi tocca, do una mano a papà. Se siete a, mi trovate qui“, ha detto ai suoi seguaci italiani tramite una storia pubblicata su Instagram. Ha quindi invitato chiunque si trovasse lì a recarsi nella lorosituata sulla Gran Via della città. Ad accompagnarla nel suo viaggio Spagna c’è tutta la sua ...

