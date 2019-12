Vanessa Incontrada al lavoro nella bancarella di papà a Barcellona

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Stanno facendo il giro del web le foto della bellache sta passando le vacanze in famiglia, a. Il motivo? Se molti suoi colleghi e colleghi si mostrano in ambienti di lusso comodamente dediti al “far niente”, la conduttrice sta infatti aiutando il suoche ha unaGran Via della città spagnola. Come lei stessa ha detto in una story: “Oggi mi tocca, do una mano a. Se siete a, mi trovate qui”.si trova ainsieme al compagno Rossano Laurini, al figlio Isal e alla loro cagnolina Gina. Più volte la conduttrice ha raccontato che il padre gestisce unadove vende creazioni in pelle. L'articoloaldiproviene da Il Fatto Quotidiano.

