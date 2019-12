Vanessa Incontrada | a Barcellona lavora alla bancarella del padre

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di sabato 28 dicembre 2019) “Oggi mi tocca, do una mano a papà. Se siete a, mi trovate qui” cosìracconta ai suoi followers un venerdì diverso passato dietro ladi pelletteria del, Filippo, a. L’attrice è tornata per le feste nella suainsieme al compagno, Rossano Laurini, e al figlio Isal, ma lungi dal godersi le vacanze è stata prontamente messa al lavoro dal, vita privata e famiglia Ildi, Filippo, è italiano (di Roma anche se da molti anni vive in Spagna), mentre la madre, Alicia Soler Noguera, è spagnola. I due sono separati e oltre ahanno avuto un’altra figlia, la secondogenita Alice. Da molti anniha un compagno, Rossano Laurini, imprenditore toscana con cui ha auvto nel 2008 un figlio: Isal. Laurini ha un’altra figlia, ...

Corriere : Vanessa Incontrada, vacanze in famiglia: lavora nella bancarella del padre a Barcellona - HuffPostItalia : Vanessa Incontrada fa la commessa alla bancarella del papà tra le vie di Barcellona - volpini_laura : RT @HuffPostItalia: Vanessa Incontrada fa la commessa alla bancarella del papà tra le vie di Barcellona -