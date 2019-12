Valanga su pista Val Senales | morte mamma e figlia di sette anni e una bimba coetanea

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 29 dicembre 2019) A Maso Corto e' calata la notte. Il vento freddo che soffia dal Teufelsegg, la selvaggia montagna dell'Alto Adige occidentale che confina con l'Austria, non puo' spazzare via l'immenso dolore della tragedia che si e' consumata su unadella Val. Unadi grandi dimensioni ha travolto cinque persone, uccidendone ben tre. Tre donne, una madre di 25, suadie un'altra bambina sempre di, tutte originarie della Germania,da un'enorme massa bianca che improvvisamente si e' staccata dalla montagna ingrandendosi sempre di piu' e terminando dopo quasi 900 metri la sua corsa su unada sci regolarmente battute e percorribile. Il fronte di 200 metri non ha lasciato scampo. La tragedia che ha distrutto due famiglie, una della Turingia e l'altra della Renania-Vestafalia, si e' consumata alle ore 12,10. La gita sciistica nel cuore delle festivita' ...

