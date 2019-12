Valanga in Val Senales | tre morti

Leggi la notizia su repubblica

(Di sabato 28 dicembre 2019) Le vittime sono una donna, una bimba di sette anni e un bambino morto in ospedale. Due feriti. La massa nevosa di grandi dimensioni è caduta su una pista da sci. Altre due valanghe, sempre in Alto Adige

