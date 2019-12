Valanga in Trentino Alto Adige | morto anche il bimbo ferito | le vittime salgono a tre

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sale a tre il numero delledellache si è abbattuta oggi su una pista da sci in Val Senales. All’ospedale Santa Chiara di Trento èil bambino che era stato rianimato sul posto e portato in gravissime condizioni in elicottero al nosocomio. Le altre duesono una donna e la sua bambina di sette anni.L'articoloinil, lea tre Meteo Web.

Agenzia_Ansa : Valanga in val Senales sulla pista da sci, morta una donna e una bimba di 7 anni. Grave un altro bambino #ANSA - MediasetTgcom24 : Valanga sulle piste in Val Senales: morti una donna e due bambini | Un ferito in Val Passiria #valsenales… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Due valanghe in Val Senales e Val Passiria, due morti #ANSA -