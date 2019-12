Valanga in Alto Adige distrugge due famiglie | muoiono mamma | figlia e un’altra bimba

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Una giornata di sole col cielo terso in Val Senales, che invogliava ad andare a sciare sull’abbondante neve caduta nelle ultime settimane, si è trasformata in tragedia. Poco dopo mezzogiorno, unadi grosse dimensioni si è staccata nel comprensorio sciistico del ghiacciaio della Val Senales travolgendo sulla pista diversi sciatori. Tre di essi, una donna di 25 anni di Hauteroda in Turingia e due bambine di 7 anni vi hanno perso la vita. Lasi è riversata sulla pista da sci “Teufelsegg” (l’angolo del diavolo, ndr) che dal ghiacciaio, a oltre 3000 metri di quota, porta al fondo valle. La slavina si è staccata nel tratto tra la cosiddetta Forcella dei contrabbandieri e il rifugio Teufelsegg a 3.100 metri sul livello del mare. Le vittime facevano parte di una comitiva di turisti tedeschi che si trovava sulla pista quando sono state investite ...

