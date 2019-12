Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Indossava un costume dadimentre era alla guidasuaHuracán quando è andato aun muro di cinta di una casa di Balhan, a sud di Londra. E’ accaduto a Michail Antonio, calciatore inglese del West Ham. Il giocatore non ha riportato ferite durante l’incidente. Qualche ora prima aveva postato su Instagram un video col suodadi. Visualizza questo post su Instagram ‪Michail AnSnownio Man! Merry Christmas everyone ⛄️ ‬ Un post condiviso da Michail Antonio (@antonio michail) in data: 25 Dic 2019 alle ore 3:48 PST L'articolo Va aunsuadadi: illeso il calciatore inglese proviene da Il Fatto Quotidiano.

Noovyis : (Va a sbattere contro un muretto a bordo della sua Lamborghini vestito da pupazzo di neve: illeso il calciatore ing… - singvlaarity : RT @ciccikimchi: Vado a sbattere la testa contro il muro - lagemy95 : RT @ciccikimchi: Vado a sbattere la testa contro il muro -