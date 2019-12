Agenzia_Ansa : #Usa, piccolo aereo precipita in Louisiana, 5 morti #ANSA - TelevideoRai101 : Usa,precipita Piper:5 vittime,un ferito - cosettaraguso : RT @Agenzia_Ansa: #Usa, piccolo aereo precipita in Louisiana, 5 morti #ANSA -

Un piccolo aereo in rotta verso una partita di football del college èto in un parcheggio dell'ufficio postale in Louisiana poco dopo il decollo, uccidendo 5 delle 6 persone a bordo,tra cui una nota giornalista sportiva che era la nuora di un allenatore della squadra.Grave un sesto passeggero.Ignote le cause dell'incidente. IlCheyenne a due motori si è schiantato nella città di Lafayette a un km dall'aeroporto regionale dal quale è decollato, ha detto il portavoce della Federal Aviation Administration.(Di domenica 29 dicembre 2019)