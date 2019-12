TelevideoRai101 : Usa, spari centro commerciale: un morto - MediasetTgcom24 : Usa, spari in un centro commerciale del Colorado: un morto #usa - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: +++ ??#Usa, #Colorado: spari in un #centrocommerciale, un #morto +++ 28/12/2019 -

Una persona è rimasta uccisa a seguito di una sparatoria avvenuta in undi Aurora, in Colorado. La polizia ha fatto sapere di essere sulle tracce dell'uomo che ha aperto il fuoco e poi si è dato alla fuga. Il fatto è avvenuto in un grande magazzino della catena JC Penney.(Di sabato 28 dicembre 2019)