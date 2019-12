Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) È statosenza vita il corpo del piccolo Beau Brennan Belson, un bambino di 5scomparso ildinel Michigan. Il bambino era stato visto l’ultima volta mentre giocava con alcuni familiari nel giardino di casa. La polizia lo hadopo circa 24 ore di ricerche in uno. Ildistava giocando con i suoi familiari nei pressi di una casa a Six Lakes, nel Michigan, quando improvvisamente il piccolo Beau Brennan Belson è scomparso. Erano circa le 14.30 di mercoledì e i familiari, dopo averlo cercato senza risultati nei pressi della casa, hanno dato l’allarme. E del bambino di cinquepurtroppo nessuno ha avuto più notizie per ore, fino a quando la polizia hail suo corpo senza vita. Il piccolo Beau è statogiovedì pomeriggio, circa 24 ore dopo la sua scomparsa, in unonon distante dal luogo in cui era stato visto ...

LimeMagazineU : Usa, scompare a 5 anni il giorno di Natale: trovato morto in uno stagno - ThousandEyess : @ohdemonpoxx La forza, lo spiega in un passaggio del film. Leia usa la forza per arrivare da Kylo ma non muore. Lei… - mshelena23 : Negli Usa la stampa è un potere... In Italia vabbe' a parte una minima percentuali... I giornalisti 'non pervenuti'… -