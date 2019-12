Uomo trovato morto nella fabbrica abbandonata

Leggi la notizia su today

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sul posto è intervenuta la polizia. Il luogo è il medesimo già finito sulle prime pagine per un tragico ritrovamento poche...

LimeMagazineU : Busto Arsizio, tragedia a Santo Stefano: uomo trovato morto nell’auto in cui era costretto a vivere… - filippo1851 : rispetto e comprensione,ti auguro di vivere anche oggi una giornata densa di sorprese e tanta allegria,con te ho tr… - ritacuzzotti : RT @25O319: Vergogna. Lasciare in queste condizioni un uomo. Cosa ha fatto il comune? Cosa fa lo stato per queste persone? Cosa stiamo face… -