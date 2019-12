Uomini e Donne | anticipazioni | tutto quello che è successo nella registrazione del 27

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 28 dicembre 2019) Eccoche èdel trono over diche si è svolta venerdì 27 dicembre.: Juan Luis lascia il programma Come di consueto gran parte delladel trono over diè stata dedicata a Gemma Galgani. Venerdì 27 dicembre Maria De Filippi ha fatto vedereche ètra lei e Juan, ovvero che lui l’ha lasciata dietro le quinte e se ne è andato. Nei giorni seguenti non si è fatto sentire e Gemma era davvero arrabbiata. Così come raccontano le talpe de Il Vicolo delle News la dama ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza con lui. Ha capito di essere stata presa in giro e ha presentato delle altre prove contro di lui (un amico che ha confessato che Juan è arrivato asolo per una scommessa e una foto di lui con una signora). Tuttavia, Juan Luis voleva ...

vladiluxuria : Gli auguri ve li mando dalla mia città, Foggia, insieme alle famiglie che da troppi anni vivono nei container di vi… - matteosalvinimi : Noi siamo dalla sua parte, e abbracciamo le donne e gli uomini in divisa che rischiano la vita per difendere gli it… - carlosibilia : 600mila euro raccolti tagliandoci lo stipendio andranno ai fondi di assistenza di @poliziadistato, @emergenzavvf e… -