Università | il premier Conte cambia tutto | il ministero va al rettore della Federico II

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Ringrazio il ministro Fioramonti per l’attività fin qui prestata. Abbiamo la necessità di rilanciare il compartoricerca e dell’. Non è vero che non abbiamo compito passi avanti, introdurremo nel 2020 l’Agenzia nazionalericerca che possa fungere da coordinamento ai vari livelli“. Così il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe, durante la conferenza stampa di fine anno a Villa Madama. “Dobbiamo fare qualche sforzo in più, dobbiamo rilanciare un piano straordinario per i ricercatori, incrementare i fondi per il diritto agli studi. Mi sono convinto che la cosa migliore sia separare il comparto scuola dal comparto ricerca a. Mi farò latorecreazione di un nuovodell’Ricerca, ho pensato di nominare la sottosegretaria Lucia ...

sulsitodisimone : Conte: 'Azzolina ministra Scuola, Manfredi a Ricerca e Università' : L'annuncio del premier… - rossato_davide : RT @SimonaMalpezzi: Ottima la soluzione individuata dal premier @GiuseppeConteIT per rilanciare azione governo su scuola e università. @Azz… -