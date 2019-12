Una valanga in Alto Adige ha ucciso una donna e due bambine (Di sabato 28 dicembre 2019) Una valanga si abbatte su una pista da sci ed uccide tre persone, una donna di 35 anni e una bambina di 7, è una morte assurda. Quella odierna per una comitiva di turisti germanici doveva essere una giornata spensierata sugli sci nel cuore delle vacanze di Natale sulle montagne della Val Senales in Alto Adige ma si è trasformata in una immensa tragedia. Le tre sciatrici erano assieme a una numerosa comitiva di connazionali tedeschi quando, a circa 2800 metri di altitudine mentre stavano sciando sul tratto che dalla Schmuggler Scharte (la Forcella dei contrabbandieri) conduce al rifugio Teufelsegg, sono state travolte dalla massa nevosa di grandi dimensioni. Investiti dalla slavina anche altre tre persone. Le prime due sono morte nell'impatto con il fenomeno. Più tardi, invece, è morta all'ospedale di Trent, anche la bambina che era stata estratta dalla massa nevosa in ... Leggi la notizia su agi

Una valanga Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Una valanga