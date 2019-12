Un posto al sole | anticipazioni settimana prossima | due ospiti inattesi

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 28 dicembre 2019)Unaldal 30 dicembre al 3 gennaio: Filippo è turbato Unal, dopo aver fatto compagnia ai telespettatori durante ladi Natale, andrà regolarmente in onda anche ladi Capodanno tranne il 31 gennaio per lasciare spazio al messaggio di fine anno a reti unificate del Presidente della Repubblica. Ledi Unaldal 30 dicembre al 3 gennaio svelano che la serenità ritrovata di Filippo e Serena sarà turbata dall’arrivo a Napoli di Viviana, la donna con cui il Sartori ha tradito la moglie. Nelle nuove puntate di UnalAngela dovrà fare i conti con gli imprevisti dovuti al suo lavoro. Raffaele è finalmente felice e appagato: ha tutto ciò che desidera. Ledi Unalsvelano che la tensione salirà alle stelle tra Viola ed Eugenio quando quest’ultimo riceverà ...

