Un messaggio che arriva da lontano

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 28 dicembre 2019) Florence Widdicombe, una bambina di 6 anni, nel sud di Londra, ha scoperto unsu una cartolina di Natale acquistata dalla catena di supermercati Tesco con sede nel Regno Unito. La notizia è stata riportata per la prima volta nel quotidiano britannico The Sunday Times, la società che produce cartoline in Cina ha interrotto la produzione per aprire un’indagine sul caso. “Siamo prigionieri costretti a lavorare, siamo nella prigione di Qinqpu a Shanghai, in Cina”, dice il. “Siamo obbligati a lavorare contro la nostra volontà. Aiutaci e informa l’organizzazione per i diritti umani ” . Le autorità indagheranno sul fornitore Zheijiang Yunguang Priting, la persona che ha scritto ilsulla carta chiede che la persona che lo riceve contatti il giornalista Peter Humphrey, un ex giornalista britannico. Peter fu arrestato in Cina mentre ...

