Un anno tutto da scoprire - Il 2020 dalla A alla Z FOTO GALLERY

(Di sabato 28 dicembre 2019) Si chiude la seconda decade del nuovo millennio e ilè ormai alle porte. Già, ma come sari prossimi dodici mesi per il mondo dellauto? Ve lo spieghiamo nella nostra galleria di immagini in 26 temi, uno per ogni lettera dellalfabeto,A di AlleanzeZ di Zero Emissioni, passando per voci come Brexit, Ferrari, Ginevra, Ibride e molte altre. E se volete conoscere i nuovi modelli che vedremo fino al prossimo dicembre, vi invitiamo a leggere il supplemento Q Novità, che trovate allegato gratuitamente a Quattroruote di gennaio, già in edicola.

