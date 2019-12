Umberto Gaudino e Louise Heise si sono lasciati, stavano insieme da 13 anni: “Restiamo amici” (Di sabato 28 dicembre 2019) È finita la lunghissima storia d’amore tra Umberto Gaudino e Louise Heise. Lo hanno comunicato i diretti interessati in un comunicato congiunto condiviso su entrambe le loro pagine Instagram. La dichiarazione dei due rende noto il profondo affetto che ancora li lega. Partner commerciali, resteranno migliori amici e occasionali compagni di ballo. La loro relazione romantica, però, è finita. L’annuncio di Umberto Gaudino Ballerino di latino-americano più volta campione del mondo, Umberto ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram per comunicare la separazione da Louise, già sua compagna all’epoca in cui ha partecipato ad “Amici”. “Abbiamo qualcosa di importante da condividere e speriamo con questo messaggio di essere un’ispirazione e un modello per coppie come noi che si incontrano molto presto nella loro vita”: comincia così il messaggio pubblicato dall’artista, che prosegue ... Leggi la notizia su forzazzurri

