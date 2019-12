Ultime Notizie Roma del 28-12-2019 ore 20 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno stampa di fine anno il premier Giuseppe Conte presenta il piano per il rilancio dell’azione del governo Per i prossimi tre anni fino al abbiamo corso i 100 metri sono orgoglioso dice dei risultati ma aspetta una maratona di tre anni a partire da gennaio niente governo terre niente partito gruppi con piani aggiungere sarebbero destabilizzanti serve invece un’agenda fino al 2023 che però non all’ordine del giorno la flat Tax la rimodulazione delle aliquote IVA piuttosto nuove misure antievasione per pagare tutti meno tasse scontro con Matteo Salvini sui migranti porti mai chiusi ottenuto risultati senza clamore conferma il premier palle aumentano gli sbarchi la replica della Leader della Lega Salvini vs stadia Mogadiscio in Somalia dove un autoRosa vicino ad una affollato posto di controllo i morti ...

