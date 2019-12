Ultime Notizie Roma del 28-12-2019 ore 16 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione che apre la luce in studio due ministri al posto del dimissionario Lorenzo fioramonti l’annuncio del presidente del consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno a Villa Madama Alì Lucia Azzolina dirigente scolastico e ora Sottosegretario allo stesso Ministero in quota pentastellati alla ricerca Gaetano Manfredi rettore dell’università Federico II di Napoli presidente della conferenza dei rettori indicato dal Partito Democratico la responsabilità di governo per scuole ricerca torna a separarsi dopo 20 anni alla conferenza stampa di fine anno il premier Conte ha presentato il piano per il rilancio dell’azione del governo Per i prossimi tre anni Finora abbiamo corso i 100 metri e sono orgoglioso dei risultati ma ci aspetta una maratona di 3 anni a partire ...

