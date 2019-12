Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 dicembre 2019)dailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi in studio due ministri al posto del dimissionario Lorenzo fioramonti l’annuncio del presidente del consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno a Villa Madama all’istruzione Lucia Azzolina dirigente scolastico ora Sottosegretario lo stesso Ministero in quota 5 Stelle alla ricerca Gaetano Manfredi rettore dell’università Federico II di Napoli presidente della conferenza dei rettori indicato dal PD responsabilità di governo per scuola e ricerca torna separati dopo vent’anni intanto sul fronte scuola restano malumori per la mancanza di interventi per risolvere il nodo precariato del comparto scolastico sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF fronte di richieste precise sugli organici per esempio non se n’è fatto più la devo mettere Organico di fattosacchetto ...

OfficialASRoma : ???? Diego Perotti ha segnato in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina in Serie A Altre curiosità in… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 28-12-2019 ore 15:10: romadailynews radiogiornale informazione… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 28-12-2019 ore 15:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -