Ultime Notizie Roma del 28-12-2019 ore 13 | 10

(Di sabato 28 dicembre 2019)dailynews radiogiornale l’ascolto della redazione appuntamento con informazione Gabriele a Luigi in studio strage a Mogadiscio in Somalia un’autobomba esplosa vicino ad un altro lato opposto di controllo per la polizia somala i morti sono almeno una trentina un centinaio di feriti tra le vittime studenti universitari tra i periti bambini è uno degli attacchi più sanguinosi nella capitale somala da anni l’attentato non è stato rivendicato per il momento i sospetti ricadono sugli la promozione jihadiste legata ad al qaida a Villa Madama la conferenza di fine anno del presidente del consiglio Giuseppe Conte che fa il punto sul programma di governo per il 2020 pressione fiscale da ridurre questo l’obiettivo del governo intanto prosegue lo scontro nel Movimento 5 Stelle sulle restituzioni dopo le dimissioniil ministro fioramonti l’ex-ministro torna ...

