Ultime Notizie Roma del 28-12-2019 ore 11 | 10

(Di sabato 28 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio decine di morti una trentina numerosi feriti quasi un centinaio tra loro anche i bambini questo il bilancio provvisorio dell’esplosione di un’autobomba prezzo un affollato posto di controllo nella capitale della Somalia a Mogadiscio rende noto la polizia somala citata dai media internazionali l’attentato non è stato rivendicato ma i sospetti ricadono sulla shabab formazioni jihadiste legati ad al-qaida assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che condanna le violazioni dei diritti umani perpetrati dalla Birmania contro la minoranza musulmana dei rohingya che comprendono arresti arbitrari tortura stupro è morto in detenzione e invita il governo di quel paese a combattere qualsiasi forma di incitamento all’odio contro tutte le ...

