Ultime Notizie Roma del 28-12-2019 ore 09 | 10

(Di sabato 28 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno della redazione da Francesco Vitalini studio resa dei conti tra i vertici del MoVimento 5 Stelle ministro dimissionario dell’istruzione fioramonti tre strappi richieste rimborsi dimissioni dal Parlamento e restituzione di soldi al movimento dice Buffon in caso di divorzio dal Movimento 5 Stelle mentre Piera Monti attacca i vertici le 5 Stelle per le critiche alla tua decisione Ho solo fatto ciò che ho sempre detto e paragone minacciano esposto contro la ministra dadone al la verifica di gennaio anche la proposta più di sul blocco della prescrizione per impedire l’entrata in vigore della riforma Bonafede a gennaio Di Maio rilanciare revoca delle concessioni autostradali una matassa intricata per Conte che prepara il contrattacco A partire dalla conferenza stampa di fine anno di domani Non mancate È il suo promo su Facebook Ciao Angeli ...

