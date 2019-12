Tuttosport | contatti Napoli-Raiola per Bonaventura

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 28 dicembre 2019) L’arrivo di Gattuso in azzurro potrebbe portare anche Giacomo. Come riporta oggi, potrebbe rientrare anche lui nella rivoluzione Milan in atto in questo periodo. Il calciatore non ha avuto alcuna notizia da parte del club per quanto riguarda il rinnovo e proprio per questo si sarebbe già mosso con alcuni sondaggi tramite il suo procuratore Mino. “Da tenere sotto controllo, infine, le vicende tutte italiane che riguardano il Milan e, soprattutto, il. In ambito rossonero va monitorata la situazione di Giacomo: il club tergiversa sul rinnovo del contratto e il suo agente (l’impaziente Mino) ha già sondato il terreno con Roma edove, tra l’altro, ritroverebbe Rino Gattuso in panchina. Da quelle parti, però, tengono banco due casi spinosi assai: i rinnovi di Mertens e di Callejon” L'articolo...

Spazio_Napoli : - PinelliWeb : ?? TUTTOSPORT Juve, Haaland si prende così! I bianconeri accelerano per il giovane bomber norvegese del Salisburgo:… -