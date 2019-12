Trump | il Natale dei record | il Nasdaq vola

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ennesimoper Wall Street nell’era Donald: ilgiovedì ha superato la soglia dei 9.000 punti per la prima volta. Ildiè arrivato dopo che Pechino ha confermato di essere in stretto contatto con gli Stati Uniti per la firma di un accordo commerciale parziale. Ilha chiuso a un livelloin 10 sessioni consecutive, la striscia più lunga dal luglio 1997. Come scrive l’Agi, in tre anni di presidenzasono stati un periodo d’oro per Wall Street, con le 500 maggiori aziende quotate in Borsa che hanno prodotto utili azionari per 17 mila miliardi, più di quanto sia mai avvenuto in passato. Tant’è che l’indice S&P500 ha guadagnato, solo nel 2019, oltre il 28 per cento, ben sopra la media del 12,8 per cento registrato nel terzo anno di mandato dei tre precedenti presidenti degli Stati Uniti. Amazon è stato il ...

