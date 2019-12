Tragedia a Portici | morto uomo di 44 anni investito da un treno

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 28 dicembre 2019), in provincia di Napoli, dove undi 44dopo essere statoda un. Non si conoscono ancora i dettagli e la dinamica dell’accaduto. Al momento la circolazione ferroviaria sarebbe ferma e i passeggeri che si trovavano a bordo del convoglio sarebbero stati dirottati su mezzi di trasporto sostitutivi.e ucciso da unUndi 44sarebbe statoda unregionale Trenitalia che dai Campi Flegrei stava trasportando circa 60 passeggeri a Santa Maria La Bruna. Stando a quanto riporta Ansa, il 44enne sarebbe statonei pressi di un passaggio a livello che pare fosse regolarmente chiuso per segnalare il passaggio del convoglio. Lasi sarebbe verificata nel primo pomeriggio, intorno alle 14,45. Sul posto, sarebbero intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia ...

