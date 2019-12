Torino | il prete non riesce a pagare le bollette per le poche offerte | Così non

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Lavinia Greci A causa di un debito di 6mila euro è stata staccata l'erogazione del gas che riscalda il luogo di culto. L'appello del sacerdote: "non possiamo andare avanti Servirebbe l'intervento di un benefattore: la chiesa ha bisogno di un restauro" È rimasta al freddo, proprio durante i giorni in cui si celebrano le festività del Natale. Il motivo?da parte dei fedeli e l'impossibilità dile. A denunciare le grosse difficoltà in cui versa la chiesa di san Giovanni Battista a Monteu da Po, una piccola comunità di 854 abitanti sulla riva destra del Po, in provincia di, è stato il parroco stesso, don Piero Massaglia che ha ammesso: "non riesco più ad andare avanti". Una chiesa al freddo Secondo quanto riportato da La Stampa, da ormai qualche giorno, la chiesa che domina il piccolo centro ai confini con la provincia di Asti è ...

PdF_Torino : RT @marioadinolfi: Don Gianni Matteo Botto: “Il senso della vita non è bere o fumarsela. O mettersi a guidare sbronzo o fatto”. I giornali… - WomanWithPen : @Nonha_stata Buon Natale, e pace in terra! ?? (bella messa la mia, il prete un cappellano del carcere minorile di To… -