The Morning Show | la recensione | TV e scandali nell’era del #MeToo

(Di sabato 28 dicembre 2019) The, ladella serie di Apple TV+: Jennifer Aniston e Reese Witherspoon in un appassionante dramma sul mondo della TV e i suoi giochi di potere. Nell'arco dell'ultimo anno il cinema americano, ma ancor di più la televisione, hanno iniziato ad affrontare un tema approdato con drammatica urgenza al centro del dibattito dell'opinione pubblica: gli abusi sessuali, in particolare negli ambienti di lavoro, e le denunce venute a galla sull'onda di quel fenomeno sintetizzato dall'hashtag. Dunque, nel presentarvi la nostradi The, può risultare utile collocare la serie di punta del servizio Apple TV+ accanto a un altro recentissimo prodotto per il piccolo schermo, The Loudest Voice, e all'ancor più recente film Bombshell, incentrati entrambi sul reale scandalo di Fox News. La ...

