The Mandalorian 2 ci sarà | la serie con il fenomeno Baby Yoda confermata da Jon Favreau

(Di sabato 28 dicembre 2019) È appena all'inizio della sua corsa, ma ha già ricevuto il via libera per proseguire: The2 ci, lo conferma Jon. Latv di Disney+, tra le prime ad approdare sulla nuova piattaforma streaming, ha conquistato il web in pochissime settimane, diventando fra i prodotti televisivi più "googlati" dell'anno.Merito dell'universo in cui è ambientato, quello intergalattico di Star Wars, che al cinema ha concluso la sua avventura con L'ascesa di Skywalker, mentre sul piccolo schermo il franchise dimostra di avere molte storie da raccontare. The, prodotto da Lucasfilm per Disney+, è ambientato 6 anni dopo il film Il Ritorno dello Jedi e prima de Il Risveglio della forza. In altre parole, per inquadrarlo nell'universo di Star Wars, la storia prende piede dopo la caduta dell'Impero di Darth Vader e prima dell'ascesa del Primo Ordine di Kylo Ren. Il ...

