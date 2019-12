Terribile incidente stradale | muore il giovane calciatore Nino Malandrino | due feriti

Leggi la notizia su direttasicilia

(Di sabato 28 dicembre 2019) In unmortale sulla Pachino-Rosolini è morto, 19 anni, portiere della squadra Rosolini Calcio. Uno schiantocontro un muro di cemento nel corso di questa notte ha ucciso ile altri due ragazzi, compagni di squadra, sono ricoverati all’ospedale di Avola in prognosi riservata. Si tratta di F.C., 20 anni, e M. S. 23 anni, rimastinel tragico. Non erano ancora le 3 di notte quando la Fiat 500, giunta in contrada Luparello, si è schiantata sulla strada provinciale 26 Pachino-Rosolini, contro un muretto in cemento per causa ancora da accertare. Il conducente della piccola utilitaria avrebbe perso il controllo forse a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia e l’auto ha terminato la sua corsa contro un muretto laterale. Alcuni passanti che hanno assistito alla tragedia hanno chiamato ...

infoitinterno : Villa di Serio, terribile incidente tra auto e tir: gravi due fratellini -