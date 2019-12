Terremoto Sicilia | mobilitazione dei vescovi un anno dopo il sisma nel Catanese

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Assemblea nella chiesa inagibile, corteo e pressing sul governo nazionale e su quello regionale. Appuntamento lunedi’ alle 10.30 a Santa Venerina per un incontro sul tema “Insieme per Ricostruire”, voluto dalle diocesi di Catania e di Acireale a undaldel 26 dicembre 2018. Presenti l’arcivescovo di Catania Salvatore Gristina, il vescovo di Acireale Antonino Raspanti e il commissario straordinario per la ricostruzione Salvatore Scalia. Invitati il presidente della Regione Nello Musumeci e il prefetto Claudio Sammartino. La cerimonia avra’ inizio sul sagrato della chiesa inagibile di Santa Venera a Santa Venerina (in piazza Roma) con un momento di preghiera e riflessione. A seguire il corteo si muovera’ in maniera silenziosa verso la Casa del vendemmiatore. Il programma vedra’ un ricordo dell’evento con proiezione di un ...

PicoPaperopoli : ?? #28Dicembre 1908 – Calabria e Sicilia: un terremoto del 10º grado ed un seguente maremoto radono al suolo le citt… -