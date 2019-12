Terremoto oggi in Italia 28 dicembre 2019 | scossa ad Ascoli Piceno | Scosse in tempo reale

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 28 dicembre 2019)28Lista Ingv terremoti Ultima ora– Sono raccolte qui intutte le ultime notizie sullediindi, sabato 28: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in. – ore 05,30:in provincia diUnadi magnitudo 2,3 è stata registrata alle 05,29 in provincia dicon epicentro nella zona di Acquasanta Terme. TUTTE LELedi ieri, 27Tra leregistrate dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella giornata di ieri, venerdì 27, ...

macsomastro : RT @MessinaWebTv: 111° anniversario del terremoto 1908: gli appuntamenti di oggi - - zazoomnews : Accadde oggi: il 28 dicembre 1908 il catastrofico terremoto-tsunami che rase al suolo Messina e Reggio Calabria -… - MessinaWebTv : 111° anniversario del terremoto 1908: gli appuntamenti di oggi - -