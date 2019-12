Terremoto di Messina | 111 anni dalla tragedia che causò 120 mila morti

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) Sono passati 111dalche nel 1908 sconvolse. Erano le 5:20:27 quando si verificò una scossa di magnitudo 7.1 durata 37 secondi che devastò la città siciliana insieme a Reggio Calabria, rimanendo negli annali come uno degli eventi sismici più catastrofici del XX secolo.didel 1908 Si tratta della più grave catastrofe naturale in Europa per numero di vittime registrate a memoria d’uomo. Evocativo il titolo che il Corriere della Sera utilizzò per dare la notizia: “Ore di strazio e di morte“. Stando a quanto riportano i registri, metà della popolazione die un terzo di quella di Reggio perse la vita, per un bilancio complessivo di circa 120vittime. Alla scossa aveva poi fatto seguito un’onda di maremoto, che aveva prodotto ulteriori de vittime. Fu dopo questo drammatico evento che viene introdotta la ...

