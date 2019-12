Tensione Vidal-Barcellona | parole al veleno del cileno

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) E’ sempre più rottura traed il, ilha deciso di denunciare il club per il mancato pagamento di alcuni bonus ed adesso sono arrivate nuove dichiarazioni del diretto interessato. “Trovo ingiusto che non mi vengano riconosciuti quei soldi, ma e’ una questione che non ha nulla a che fare con cio’ che viviamo oggi”: sono ledel calciatore che si trova in Cile per le vacanze di fine anno. “Il responsabile non sono io – ha detto, secondo quanto riportato da Radio ADN – della cosa se ne stanno occupando il mio agente e il mio avvocato”, ha aggiunto il giocatore che sul suo futuro ha ribadito che “e’ un argomento di cui parlero’ quando saro’ tornato in Spagna. Adesso sono in vacanza e voglio solo parlare di cio’ che sta accadendo qui”. L'articolo...

