Tennis | Roger Federer | “Voglio vincere l’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020”

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il momento in cui i giochi si faranno seri sta per arrivare nel mondo del. Con la chiosa del 2019, lo sguardo agli Australian Open 2020 (20 gennaio-2 febbraio) si fa sempre più insistente. Tra i giocatori interessati fortemente al primo Major dell’anno venturo vi sarà lo svizzero(n.3 del mondo), sei volte vincitore dello Slam a Melbourne.è all’opera ad Hangzhou (Cina) e domani lo vedremo in campo con Alexander Zverev per un match di esibizione. In conferenza stampa, l’elvetico si è focalizzato sui suoi obiettivi e ha ribadito come ledi2020 siano un target concreto: “Devonarmi molto duramente, maè il mio obiettivo principale. L’oro ai Giochi è un qualcosa che voglio conquistare, anche se il torneo a Cinque Cerchi è completamente diverso da quelli del circuito ATP. Io ci tengo ...

