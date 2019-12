Tennis | Rafael Nadal | sportivo dell’anno per l’Équipe Un altro riconoscimento per il

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) Gli esami non finiscono mai, ma nel caso disono i premi. Il n.1 del mondo delsi sta preparando in vista dell’inizio della stagione 2020, mettendo nel mirino gli Australian Open (20 gennaio-2 febbraio), Slam nel quale l’iberico giunse in finale quest’anno (sconfitto dal serbo Novak Djokovic). Ebbene, dopo aver conquistato il titolo ITF World Champions, Rafa è stato premiato in qualità didell’anno dal prestigioso quotidiano francese L’Équipe.è stato protagonista di una stagione costellata dai successi degli Internazionali d’Italia, del Roland Garros (12° centro) e dello US Open (quarta volta in carriera), senza dimenticare il suo apporto decisivo nella conquista della Coppa Davis 2019, nella sua prima edizione “rivoluzionaria” con sede unica a Madrid (Spagna). Riscontri che hanno portato quindi alla ...

sportface2016 : Nadal apre uno spiraglio per le Olimpiadi del 2024 - TennisWorldit : Rafael Nadal: 'È stato un grande 2019, ma ho vissuto un periodo molto difficile' - zazoomnews : Tennis Rafael Nadal: “Trovarmi nella situazione in cui sono a 33 anni è incredibile” - #Tennis #Rafael #Nadal: #“T… -