Tennis | Fabio Fognini | “Vorrei provare a qualificarmi già quest’anno per le ATP Finals”

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) A pochi giorni dalla nascita della secondogenita ed a pochi giorni dall’inizio della stagione 2020,ha concesso una lunga intervista a “La Gazzetta dello Sport“ in cui ha parlato dei suoi piani per la prossima stagione, mettendo nel mirino le ATP Finals raggiunte lo scorso anno da Matteo Berrettini. Sulla nascita di Farah, la seconda figlia: “Beh, se un figlio ti cambia la vita immaginate cosa può succedere con due. Sto vivendo una felicità immensa e in questi primi giorni in cui mi sto godendo la piccola, posso sicuramente ripeterlo: in quattro si sta meglio! Avere dei figli e uno stimolo ma anche un impegno: non so come reagirò, magari avrò più nostalgia di casa di prima“. Sul 2019, dove ha sfiorato la qualificazione alle Finals di fine anno: “Potevoper il Masters, sarebbe stato il coronamento di un grande anno: con il ...

Eurosport_IT : In Australia ci sarà Fabio Fognini al posto di Matteo Berrettini ???????? - SvSport1 : Tennis. Fabio Fognini, tutto pronto per un 2020 importante: il primo singolare sarà ad Auckland - RivieraSportit : Tennis. Fabio Fognini, tutto pronto per un 2020 importante: il primo singolare sarà ad Auckland -